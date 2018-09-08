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Архив - Донецкая область

Источник: Сурков пришлет Пушилину «помощников» из Москвы

08.09.2018 10:42
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Источник: Сурков пришлет Пушилину «помощников» из Москвы

Источник сообщает, что в окружение врио главаря ОРДО Дениса Пушилина войдут представители помощника президента РФ Владислава Суркова.

Источник добавил, что это будут доверенные лица, среди которых и бывший сотрудник Института стран СНГ в Киеве Денис Денисов, передает donpress.com.

Также, он заявил: ''Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах. Поэтому с Пушилиним в его ''избирательном штабе'' будут работать его доверенные лица.

В частности, из Москвы направят как координатора по вопросам пиара, работой со СМИ и в соцсетях директора Института миротворческих инициатив Дениса Денисова''.
Кроме того, на эту должность рассматривался директор Института стран СНГ Владимир Корнилов.



Теги: Донбасс, Москва, СМИ, СНГ, Пушилин, соцсети, Сурков, ОРДО, РФ
 
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