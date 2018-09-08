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"Из князи в грязи" за неделю: в Донецке уже "прессуют" семью Захарченко, хотят отобрать дом и автомобили
В оккупированном Донецке "МВД" террористической "ДНР" заинтересовалось богатствами ликвидированного главаря "республики" Александра Захарченко.
О проблемах у семьи Захарченко сообщил сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что "Двойное дно" попыталось быстро зачистить скандальный пост, но удалось сделать его скриншот. Ссылаясь на источники в "МВД" террористической "республики", ресурс уверяет, что у семьи Захарченко начались серьезные проблемы.
Стоит отметить, что 7 сентября Кремль назначил нового главаря "ДНР". Им стал МММщик Денис Пушилин. В этот же день к семье Захарченко с совсем недружественным визитом заявились "силовики".
"Полиция "ДНР" наехала на семью Захарченко по вопросам владения домом (того самого на улице Торецкой) и множеством автомобилей (тех самых лексусов с одинаковыми госномерами 2777)" - поделился информацией telegram-канал.
Теги: Донецк, Донбасс, семья, МВД, ДНР, Пушилин, Захарченко, соцсети
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