Ликвидирован боевик «ДНР» из Харцызска

08.09.2018 11:20

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области регулярно несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» из Харцызска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» несут потери в живой силе.

Как сообщает источник, 30 июля 2018года ликвидирован боевик «ДНР» Минченко Дмитрий Александрович.

О Минченко известно, что он родился в Харцызске 2 июня 1981 года.