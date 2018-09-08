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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» из Харцызска

08.09.2018 11:20
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Ликвидирован боевик «ДНР» из Харцызска

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области регулярно несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» из Харцызска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» несут потери в живой силе.

Как сообщает источник, 30 июля 2018года ликвидирован боевик «ДНР» Минченко Дмитрий Александрович.

О Минченко известно, что он родился в Харцызске 2 июня 1981 года.



Теги: Донбасс, Харцызск, ликвидация, оккупация, ДНР, боевики, потери
 
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