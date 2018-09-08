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Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
Из так называемой «ДНР» в Россию выехали «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев «Ташкент» и советник «главы ДНР» Александр Казаков.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на «депутата народного совета ДНР» Владислава Бердичевского (Брига), передает ДонПресс
Бердичевский подтвердил эту информацию, но подробностей не сообщил.
«Советник главы» Казаков рассказал РБК, что действительно находится в Москве. По его словам, в РФ он приехал для участия в «мероприятии Захара Прилепина». Также Казаков сказал, что по просьбе вдовы Захарченко он с коллегами разрабатывает концепцию мемориальных мероприятий.
В то же время, источник из ближайшего окружения Захарченко сообщил «Интерфаксу», что Тимофеев и Казаков выехали в Россию, опасаясь за собственную жизнь. Источник заявил, что возвращаться в Донецк они не собираются.
По данным украинской разведки, из «республики» также уехал Александр Пашин «Север».
Теги: Донецк, Донбасс, люди, Захарченко
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