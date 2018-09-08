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Архив - Донецкая область

МММщика Пушилина на кресло главаря "ДНР" посадила "делегация" ФСБ: громкий инсайд из Кремля

08.09.2018 10:02
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МММщика Пушилина на кресло главаря "ДНР" посадила "делегация" ФСБ: громкий инсайд из Кремля

Спокойное назначение в Донецке новым главарем "ДНР" не имеющего авторитета Дениса Пушилина обеспечивала делегация спецслужб РФ.

Громким инсайдом о назначении Пушилина поделилась ЛентаUA.net со ссылкой на российский telegram-канал "Кремлевский безБашенник", передает "Диалог.UA".

В пятницу, 7 сентября, в Донецке был назначен очередной главраь "ДНР". "Синьора Помидора" Трапезникова заменил не менее одиозный Денис Пушилин, кандидатуру которого одобрил лично московский "куратор" Владислав Сурков.

Примечательно, что в Донецке ушлого МММщика Пушилина не слишком жалуют. Для его безпроблемного назначения Кремлю пришлось посылать на Донбасс "делегацию ФСБ" - 5-ю службу, специализирующуюся на "международных связях". "В.Сурков активно модерирует диалог с новой властью в Донецке. Команду Пушилина будут позиционировать как "гораздо более вменяемую и готовую к диалогу со всеми сторонами"" - поделился ресурс важной информацией.

Стоит отметить, что назначение Пушилина "узаконят" уже в ноябре нынешнего года, когда в террористической "ДНР" состоятся очередные "выборы".



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ФСБ, Кремль, ДНР, Пушилин, Сурков
 
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