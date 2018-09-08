Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»

08.09.2018 18:08

Российский наемник, воевавший на Донбассе, Александр Жучковский утверждает, что ставший сегодня «врио главаря ДНР» Денис Пушилин будет «безальтернативным кандидатом на выборах», так как его «поддерживают в Москве».

Об этом он заявил в своем телеграмм-канале.

«В Донецке состоялся своеобразный госпереворот по образцу луганских событий, только без применения войск и бронетехники… Пушилин фактически узурпировал всю власть в республике», — написал Жучковский.

Жучковский заявил, что плюс ситуации в том, что ушел из «поля зрения» » колоссальный раздражитель и «экономический террорист» в лице Тимофеева-Ташкента.

«Его непопулярность в ДНР, пожалуй, даже превосходила непопулярность Плотницкого в ЛНР», — сказал Жучковский.

Источник Луганский радар