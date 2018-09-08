Главная / Новости / Донецкая область / Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
Последние новости раздела
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией17:30
- В "ДНР" проходят "правительственные" чистки17:06
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами14:38
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко14:19
Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
08.09.2018 18:08
Российский наемник, воевавший на Донбассе, Александр Жучковский утверждает, что ставший сегодня «врио главаря ДНР» Денис Пушилин будет «безальтернативным кандидатом на выборах», так как его «поддерживают в Москве».
Об этом он заявил в своем телеграмм-канале.
«В Донецке состоялся своеобразный госпереворот по образцу луганских событий, только без применения войск и бронетехники… Пушилин фактически узурпировал всю власть в республике», — написал Жучковский.
Жучковский заявил, что плюс ситуации в том, что ушел из «поля зрения» » колоссальный раздражитель и «экономический террорист» в лице Тимофеева-Ташкента.
«Его непопулярность в ДНР, пожалуй, даже превосходила непопулярность Плотницкого в ЛНР», — сказал Жучковский.
Источник Луганский радар
Теги: Донецк, Донбасс, переворот, Луганск, ДНР, бронетехника
Читайте также:
- Как работает цензура «ДНР»? ВИДЕО
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- В Донецке и Луганске смогут слушать "Украинское радио"
- Полторак заверил, что возвращения ОРДЛО под контроль Украины военным путем не будет
- Vodafone хочет завести оборудование в Луганск через Донецк
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией17:30
- В "ДНР" проходят "правительственные" чистки17:06
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами14:38
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко14:19
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией17:30
- В "ДНР" проходят "правительственные" чистки17:06
- Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"16:50
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- Плавучий кран столкнулся с Керченским мостом15:32
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке наблюдаются перебои с продуктами