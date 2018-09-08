Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»

08.09.2018 18:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»

Российский наемник, воевавший на Донбассе, Александр Жучковский утверждает, что ставший сегодня «врио главаря ДНР» Денис Пушилин будет «безальтернативным кандидатом на выборах», так как его «поддерживают в Москве».
Об этом он заявил в своем телеграмм-канале.
«В Донецке состоялся своеобразный госпереворот по образцу луганских событий, только без применения войск и бронетехники… Пушилин фактически узурпировал всю власть в республике», — написал Жучковский.
Жучковский заявил, что плюс ситуации в том, что ушел из «поля зрения» » колоссальный раздражитель и «экономический террорист» в лице Тимофеева-Ташкента.
«Его непопулярность в ДНР, пожалуй, даже превосходила непопулярность Плотницкого в ЛНР», — сказал Жучковский.

Источник Луганский радар



Теги: Донецк, Донбасс, переворот, Луганск, ДНР, бронетехника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх