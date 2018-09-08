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Архив - Донецкая область

Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома

08.09.2018 13:59
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Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома

Супруги Юрий и Ирина Воробьёвы в судебном порядке добились решения о компенсации со стороны государства за разрушенные во время боевых действий дома в Донецкой области.

Об этом сообщает издание "Главком", передает tribun.com.ua.

Супружеская пара владела двумя домами на Донетчине - на ул.Белинского, 72 в Горловке и на ул.Стратонавтов, 125-Б в Донецке. Оба оказались разрушенными в результате боевых действий. Воробьёвы подали иск в суд на государство Украина в лице Кабмина и Государственной казначейской службы для компенсации материального и морального ущерба.

По решению Печерского районного суда, госбюджет обязан компенсировать Воробьёвым 8,42 млн грн и 16,60 млн грн за разрушенные дома, 501,3 тыс грн - за уничтоженное в зданиях имущество, а также по 10 тыс. грн морального ущерба.

В 2016 году Воробьёвы подробно рассказали о своей ситуации в интервью"Громадському радіо".



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Горловка, суд, иск, компенсация, моральный ущерб, Кабмин, переселенцы, ВПЛ
 
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