Переселенцы могут получить 30 000 гривен для создания микро-бизнеса

08.09.2018 11:02

Грант на сумму до 30 000 гривен предоставляться для создания, восстановления или развития микро-бизнеса (в частности, создание рабочих мест).

Об этом в Facebook сообщает Луганская областная администрация, передает tribun.com.ua.

Норвежский совет по делам беженцев при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии начинает программу поддержки самозанятости и микро-предпринимательства в Луганской (Станично-Луганский район) и Донецкой областях (Славянский и Лиманский районы).

Местные жители и внутренне-перемещенные лица могут воспользоваться финансовой и юридической поддержкой при восстановлении или расширении собственного дела, восстановлении стабильного жизнеобеспечения. Также они смогут получить знания об основах ведения предпринимательской деятельности.

Отбор будет вестись на конкурсной основе. При этом будет учитываться качество проектов в соответствии с критериями социальной незащищенности заявителей.

Планируется проведение подготовительных семинаров.

В приоритете будут жители населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии разграничения.

До 9 сентября, 24:00 можно подать заявку и проект.

По вопросам участия в конкурсе и семинарах обращаться на «горячую» линию Норвежского совета по делам беженцев (0800 302 007).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке: https://ee.humanitarianresponse.info/x/#5IRevRYB.