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Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко
Соцсети потрясло только сейчас появившееся видео заявления бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской в Донецке по поводу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко Поклонская приехала в столицу Донбасса на похороны наемника, которого неделю назад подорвали в кафе Донецка и решила сделать заявление для СМИ.
При этом пафосное заявление Поклонской оставило тяжелое впечатление даже у знакомых с ее "репертуаром" пользователей соцсетей. Подорванного на Донбассе Захарченко Поклонская назвала "героем России", который умер в борьбе не только за свой народ, но и за "русский Донбасс". Более того, по мнению бывшего прокурора, по Захарченко будет скорбеть не только оккупированный Донбасс вместе с Россией, но и вся Франция - Поклонская утверждает, что ее французские коллеги попросили передать Донецку соболезнования в связи с убийством главаря "ДНР". Пользователей социальных сетей заявление Поклонской поразило не только глупостью и маразмом, но и абсолютным отсутствием логики.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Захарченко, Наталья Поклонская, заявление
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