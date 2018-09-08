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Пушилин совершил в "ДНР" кадровую "революцию": Ташкент и Трапезников теперь никто – новые имена "министров" "ДНР"

08.09.2018 07:35
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Пушилин совершил в "ДНР" кадровую "революцию": Ташкент и Трапезников теперь никто – новые имена "министров" "ДНР"

В соцсетях сообщают, что помимо кадровых перестановок, в "ДНР" закрывается сепаратистский канал "Оплот".

Работников распускают и советуют им искать новую работу, передает "Диалог.UA".

Кроме того, новоназначенный и.о. главаря "ДНР" продолжает в "республике" кадрвые чистки и назначения на "рыбные места" людей, лояльных к нему. Источники подчеркивают, для Пушилина это крайне важно, тем более, что в "ДНР" у него была практически никакая поддержка, даже меньше, чем у сбежавшего в РФ соратника Захарченко "министра" Тимофеева, правда уже с приставкой "экс". С сегодняшнего дня 7 сентября Ташкент по приказу Пушилина смещен со своей должности также, как и самый недолгий в "ДНР" главарь боевиков – Трапезников.

В новом "кабмине" террористов остались и старые "министры", при этом есть в этой "команде" и те, кто ранее присягал на верность Тимофееву.



Теги: Донбасс, Кабмин, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети, Тимофеев (Ташкент)
 
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