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СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»
Во французском Провансе зарегистрирована новая «ассоциация», которая называет себя «представительством «ДНР» во Франции.
О регистрации данной организации стало известно журналистам «Левого Берега», передают novosti.dn.ua.
По данным издания, организация была создана, чтобы исключить возможность закрытия другого «представительства ДНР», деятельность которого оспаривало французское правительство.
Информацию об открытии новой организации, ставящей целью продвижение интересов контролируемой Россией «республики», подтверждают официальные правительственные ресурсы, в комментарии «Европейской правде».
Организация под названием «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции» была зарегистрирована 6 августа. 18 августа сообщение о ее регистрации опубликовало официальное правительственное издание.
Организация зарегистрирована в пригороде Марселя, в городке Лансон-Прованс. Уставной целью в свидетельстве о регистрации указано «развитие дружбы и солидарности между французским народом и народом
Донецкой Народной Республики, установление справедливого и прочного мира на Донбассе на основе признания национальных прав народа ДНР на основе международного права».
Новая ассоциация создана той же группой людей, что и предыдущее «представительство».
Французское министерство иностранных дел инициировало обращение прокуратуры в местный суд с требованием закрыть «представительство ДНР», поскольку его деятельность противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. Однако 6 сентября суд отказался закрывать «представительство ДНР».
Официальный Париж уже заявил, что обжалует это решение суда, поскольку оно не отражает позицию правительства Франции.
Теги: Россия, Донбасс, Франция, СМИ, регистрация, суд, прокуратура, представительство, ДНР
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