Судьба Пушилина: в соцсетях уже делают ставки на смерть нового главаря "ДНР": "Лифт, кирпич или кафешка?"

08.09.2018 07:56

В отличие от России, где более 15 лет высшую должность занимает одно и то же лицо, ее марионеточные "республики" стабильностью похвастаться не могут. В "Л/ДНР" участились случаи "текучки кадров".

Но зато сохраняется интрига, а комизм ситуации дает богатую пищу для слухов, домыслов и самых смелых прогнозов. В оккупированном Донецке за неполную неделю сменились целых три "первых лица".

На место ликвидированного Захарченко скоропалительно назначили Дмитрий Трапезникова, которого еще через пару дней "на боевом посту" заменил Денис Пушилин . Социальные сети бурно отреагировали на эту новость, сообщает "Диалог.UA".

Пользователи "Фейсбука" во всю обсуждают нового "главу республики" и делятся прогнозами: долго ли ему суждено усидеть в новой должности, а также, как на сей раз будут его убирать – с помощью переворотов и заговоров или более радикально – ядами, пулей или взрывами.

Одни делают ставку на "катание в лифте", видимо вспоминая печальную участь покойного Мотороллы. Другие предупреждают о возможном "падении кирпича" с дальнейшими обвинениями в адрес Бандеры. Третьи и вовсе принимают ставки.

А есть и те, кто интересуется: фотографировался ли "новый глава" с Грэмом Филипсом, ведь у журналиста-пропагандиста в коллекции уже имеется достаточно фотографий с покойными "героями Новороссии".