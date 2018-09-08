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В Авдеевку воду будут подавать почасово
В субботу, 8 сентября, в прифронтовую Авдеевку воду в дома будут подавать из резервуаров. Воды для населения хватит на четыре дня.
Об этом рассказал председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, пишет Знамя индустрии.
«В субботу будем раздавать воду, в 13:00, тот запас, что есть в резервуарах – будем раздавать. Приблизительно часа три-четыре будем качать», – сказал он.
По его словам в воскресенье, 9 сентября, начнут развозить техническую воду по старой части города.
«Там проблема: не доходит то, что мы раскачиваем. И также будем привлекать машины ГСЧС, чтобы развозить питьевую воду. Такие мероприятия просчитываем для того, чтобы обеспечить жителей водой», – рассказал Малыхин.
В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области сообщили, что 7 сентября при обследовании территории был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская – АКХЗ №2» и неисправность трансформатора (на временно неподконтрольной украинской власти территории).
Отмечается, что 8 сентября подача питьевой воды населению будет осуществляться почасово из запасов резервуара емкостью 4000 м³ (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток.
«В случае отсутствия воды в резервуаре обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями», – отметили в ГСЧС.
Напомним, 6 сентября была обесточена Донецкая фильтровальная станция, в связи с этим было прекращено водоснабжение Авдеевки.
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, население
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