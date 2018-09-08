В Донецке и Макеевке боевики «ДНР» устроили новую тотальную проверку.

08.09.2018 08:05

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных Донецке и Макеевке устроили новую тотальную проверку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных Донецке и Макеевке же несколько дней устраивают тотальные проверки на автодорогах. При этом образовываются колоссальные пробки на дорогах, а люди говорят об облавах.

Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях, подкрепляя свои сообщения фотофактами:

«FB #Донецк 8-32 «Пр.Ильича — тянучка от набережной до Челюскинцев в связи с орковской проверкой документов»»,

«Донецк ФБ 5.40 Мотель. Шмон. Пока без большой очереди Концентрация мусорских машин по дорогам зашкаливает. Где они были раньше, если на вызова ехали по часу, полтора? Я так понимаю, до 14 сентября будут стоять, до наступления, как говорил Басурин)»,

«07.55»,

«Що за дебільні номери на авто?»,

«Дырявые, мэм((((»,

«Мотель — облава, 7.30».