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В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке ликвидирован пропагандистский канал подконтрольный оккупационным «властям «ДНР» «Оплот Донбасса».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке ликвидирован пропагандистский канал, подконтрольный оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, прославившийся своими фейками, грязными выпадами в адрес Украины и украинцев, а также бесконечными обещаниями «не забудем, не простим» на местах гибели мирных граждан, якобы, от обстрелов со стороны ВСУ. Работников «Оплота Донбасса» распустили всех и порекомендовали «искать новую работу».
Однако, жители временно оккупированных территорий повторяют любимую фразу «Оплота Донбасса», но уже в другом ракурсе – всю заказную информацию «Оплоту Донбасса» не забудут и не простят.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«#Донецк. Телеканал «Оплот». Руководство сказало сотрудникам искать новую работу. Всех распускают»,
«Помним, помним, скорбим не забудем, не простим».
Теги: Донецк, Донбасс, ликвидация, пропаганда, ДНР, ВСУ, обстрелы, соцсети
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