В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»

08.09.2018 13:20

Во временно оккупированном Донецке ликвидирован пропагандистский канал подконтрольный оккупационным «властям «ДНР» «Оплот Донбасса».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке ликвидирован пропагандистский канал, подконтрольный оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, прославившийся своими фейками, грязными выпадами в адрес Украины и украинцев, а также бесконечными обещаниями «не забудем, не простим» на местах гибели мирных граждан, якобы, от обстрелов со стороны ВСУ. Работников «Оплота Донбасса» распустили всех и порекомендовали «искать новую работу».

Однако, жители временно оккупированных территорий повторяют любимую фразу «Оплота Донбасса», но уже в другом ракурсе – всю заказную информацию «Оплоту Донбасса» не забудут и не простят.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«#Донецк. Телеканал «Оплот». Руководство сказало сотрудникам искать новую работу. Всех распускают»,

«Помним, помним, скорбим не забудем, не простим».