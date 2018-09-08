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Архив - Донецкая область

В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»

08.09.2018 13:20
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В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке ликвидирован пропагандистский канал подконтрольный оккупационным «властям «ДНР» «Оплот Донбасса».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке ликвидирован пропагандистский канал, подконтрольный оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, прославившийся своими фейками, грязными выпадами в адрес Украины и украинцев, а также бесконечными обещаниями «не забудем, не простим» на местах гибели мирных граждан, якобы, от обстрелов со стороны ВСУ. Работников «Оплота Донбасса» распустили всех и порекомендовали «искать новую работу».

Однако, жители временно оккупированных территорий повторяют любимую фразу «Оплота Донбасса», но уже в другом ракурсе – всю заказную информацию «Оплоту Донбасса» не забудут и не простят.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«#Донецк. Телеканал «Оплот». Руководство сказало сотрудникам искать новую работу. Всех распускают»,
«Помним, помним, скорбим не забудем, не простим».



Теги: Донецк, Донбасс, ликвидация, пропаганда, ДНР, ВСУ, обстрелы, соцсети
 
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