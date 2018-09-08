В Донецке замечено большое количество российских военных

08.09.2018 08:58

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о большом количестве появившихся в городе российских наемников.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки сообщают о большом количестве появившихся в городах «военных» в формах «фломастреных оттенков», которые совершенно не знают городов. Кроме того, продолжаются тотальные проверки.

Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:

«Судя по прохожим на улицах, Донецк превратился в военно-ментовскую базу»,

«Столько разных хворм по улицам бродють… каких то фломастерных оттенков...»,

«На «Мотеле» доки — барышни, в форме проверяли....! Впервые, за 4 года !»,

«Берегите себя. Будьте очень осторожны»,

«Орков по городу, конечно… сказать много — ничего не сказать. Всё также те, кто ездят общественным транспортом совершенно не знают города: «курсанты», «полицейские», просто орки — все спрашивают а где то, а это, а как проехать, а где выйти?...»,

«Просто граждан росии подвезли на гражданскую войну»,

«Слишком много времени провели в шахтах и на полях управляя трактором, некогда им было».