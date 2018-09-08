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В Донецке замечено большое количество российских военных
Жители временно оккупированного Донецка сообщают о большом количестве появившихся в городе российских наемников.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки сообщают о большом количестве появившихся в городах «военных» в формах «фломастреных оттенков», которые совершенно не знают городов. Кроме того, продолжаются тотальные проверки.
Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:
«Судя по прохожим на улицах, Донецк превратился в военно-ментовскую базу»,
«Столько разных хворм по улицам бродють… каких то фломастерных оттенков...»,
«На «Мотеле» доки — барышни, в форме проверяли....! Впервые, за 4 года !»,
«Берегите себя. Будьте очень осторожны»,
«Орков по городу, конечно… сказать много — ничего не сказать. Всё также те, кто ездят общественным транспортом совершенно не знают города: «курсанты», «полицейские», просто орки — все спрашивают а где то, а это, а как проехать, а где выйти?...»,
«Просто граждан росии подвезли на гражданскую войну»,
«Слишком много времени провели в шахтах и на полях управляя трактором, некогда им было».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, оккупация, наемники, соцсети, проверки
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