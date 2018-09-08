В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:

08.09.2018 15:01

Близкие к Кремлю telegram-каналы уверяют, что метящая в кресло президента Украины Юлия Тимошенко в случае своего выигрыша намерена капитулировать перед Кремлем по Донбассу.

Громкими инсайдами о Тимошенко поделились сразу два источника: "Кремлевский безБашенник" и "Незыгарь", передает "Диалог.UA".

Так, по данным "Кремлевского безБашенника", лидер "Батькивщины" не оставила без внимания смену власти в кремлевском протекторате "ДНР". Речь о назначении главарем "республики" Дениса Пушилина. "Есть предварительная договоренность о мягкой постепенной поддержке курса новых властей "ДНР" со стороны команды Ю.Тимошенко, при условии ее победы на выборах президента Украины", - заявил telegram-канал, уточнив, что, согласно планам, Пушилин будет более договороспособным со всеми сторонами, чем его ликвидированный предшественник Захарченко.

"Незыгарь" частично подтвердил эту информацию. "Москва в лице Медведчука в союзе с Коломойским будет делать ставку на Тимошенко. Киеву, соответственно, будет нужен договороспособный субъект", - сообщил близкий к Кремлю ресурс, уточнив, что в Луганске такой субъект уже имеется - Пасечник. Если Пушилин будет слушаться и тихо себя вести, то Москва оставит его у власти.