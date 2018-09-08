- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами14:38
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко14:19
- Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома13:59
- "Горячие" сутки на Донбассе: ВСУ понесло потери в ожесточенных столкновениях с врагом13:42
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»13:20
- "Из князи в грязи" за неделю: в Донецке уже "прессуют" семью Захарченко, хотят отобрать дом и автомобили12:58
В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:
Близкие к Кремлю telegram-каналы уверяют, что метящая в кресло президента Украины Юлия Тимошенко в случае своего выигрыша намерена капитулировать перед Кремлем по Донбассу.
Громкими инсайдами о Тимошенко поделились сразу два источника: "Кремлевский безБашенник" и "Незыгарь", передает "Диалог.UA".
Так, по данным "Кремлевского безБашенника", лидер "Батькивщины" не оставила без внимания смену власти в кремлевском протекторате "ДНР". Речь о назначении главарем "республики" Дениса Пушилина. "Есть предварительная договоренность о мягкой постепенной поддержке курса новых властей "ДНР" со стороны команды Ю.Тимошенко, при условии ее победы на выборах президента Украины", - заявил telegram-канал, уточнив, что, согласно планам, Пушилин будет более договороспособным со всеми сторонами, чем его ликвидированный предшественник Захарченко.
"Незыгарь" частично подтвердил эту информацию. "Москва в лице Медведчука в союзе с Коломойским будет делать ставку на Тимошенко. Киеву, соответственно, будет нужен договороспособный субъект", - сообщил близкий к Кремлю ресурс, уточнив, что в Луганске такой субъект уже имеется - Пасечник. Если Пушилин будет слушаться и тихо себя вести, то Москва оставит его у власти.
Теги: Донбасс, Кремль, выборы президента, Батькивщина, ДНР, Пушилин, Захарченко, Тимошенко
- Окружение главаря «ДНР» Захарченко «примеряет» его кресло
- Куда пропал Захарченко?
- Как в ДНР подставляют Захарченко
- "Покорителю Лондона и Варшавы" Захарченко осталось недолго: Кремль ищет замену "накосячившему" главарю "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Смена главарей "ДНР": Пушилина "сватают" на место Захарченко
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами14:38
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко14:19
- Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома13:59
- "Горячие" сутки на Донбассе: ВСУ понесло потери в ожесточенных столкновениях с врагом13:42
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»13:20
- "Из князи в грязи" за неделю: в Донецке уже "прессуют" семью Захарченко, хотят отобрать дом и автомобили12:58
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- Плавучий кран столкнулся с Керченским мостом15:32
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Из РФ 31 августа зашла машина скорой помощи с двумя врачами14:38
- У Путина прокомментировали финальный этап зачистки "ДНР" от Захарченко14:19
- Переселенцы из Донетчины получат многомиллионную компенсацию за разрушенные дома13:59
- "Горячие" сутки на Донбассе: ВСУ понесло потери в ожесточенных столкновениях с врагом13:42
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»13:20
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке наблюдаются перебои с продуктами