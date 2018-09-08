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В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам
Вчера около 13.00 на ул. Куинджи, 94 в Центральном районе Мариуполя пожилой мужчина выстрелил из ружья по 10-летним школьникам, которых заинтересовал лай собак.
Об этом 0629 сообщила мама одного из мальчиков.
По словам мариупольчанки, ее сын вместе со своим одноклассником возвращались из 66 школы домой. Проходя мимо многоэтажного дома, они услышали лай собак, доносящийся из подвала. Это заинтересовало мальчишек и они остановились.
В этот момент на балконе 1 этажа появился мужчина, который стал отнять ребят, выкрикивая, чтобы те уходили. Школьники поспешили уйти по тропинке. В этот момент пенсионер достал ружье и стал целится в детей.
"Когда они увидели ружье, то стали бежать, а он выстрелил! - говорит шокированная мама. - К счастью, в этот момент они уже были далеко. Мужчина попал в рюкзак однокласснику моего сына, но ребенка не травмировал".
Прибежав домой мальчики рассказали о происшествии родителям. Они объединились и вызвали полицию. Правоохранители прибыли на место и изъяли ружье, которое оказалось травматическим.
"Я узнала, что подвал дома он использует для хранения вещей, там же содержит трех дворовых собак, которые всегда лают, когда кто-то проходит мимо дома, - говорит женщина. - Также соседи утверждают, что пенсионер уже не первый раз стреляет из ружья".
Комментарии полиции по данному факту ожидаются.
Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, стрельба, ружье, школьники
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