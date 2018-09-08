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"Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией
Главарь "ДНР" Александр Захарченко перед своим громким убийством начал выходить из-под контроля Москвы.
Громкими подробностями о "строптивом" Захарченко поделилась известная российская журналистка Марина Ахмедова, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что Захарченко был убит 31 августа. Его взорвали в кафе, принадлежащем его же охраннику. По данным Ахметовой, у Москвы были мотивы для его ликвидации, так как террориста стало довольно трудно контролировать.
"В последнее время советники Захарченко активно убеждали его в том, что он целый глава целого независимого "государства", и что в отношении Москвы ему нужно держать позу.
В результате Москва в его лице столкнулась с некоторой долей строптивости и неуправляемости", - сообщила журналистка, уточнив, что это очень испугало Москву. Именно поэтому, уверяет Ахмедова, новым главарем "ДНР" был избран откровенно слабый и безвольный персонаж - Денис Пушилин.
"Кандидат, которого Москва выбирает за слабость и безвольность, дискредитирует Москву", - предупредила она, уточнив, что это только усугубит разочарование жителей оккупированного Донбасса "русским миром".
Теги: Донбасс, Москва, убийство, взрыв, ликвидация, ДНР, Пушилин, Захарченко, РФ
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