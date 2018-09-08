- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Українців роз’єднує питання декомунізації18:26
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией17:30
- В "ДНР" проходят "правительственные" чистки17:06
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
Донецк – это не только "ватники", звавшие в 2014 году "русский мир" и по сей день пребывающие под влиянием кремлевской пропаганды. Донецк, как пишет блогер Фашик Донецкий, - это еще и те жители города, которые, живя в оккупации, остаются патриотами Украины, верят в освобождение и приближают его, передает "Диалог.UA".
Эти люди – те, кто творят новейшую историю Донецка и Украины. Творят под носом у российских спецслужб и террористов "ДНР", подвергая себя колоссальной смертельной опасности. И делает это не ради славы или наград, а ради того, чтобы как можно скорее закончился этот страшный период в жизни их родного города и в жизни страны. Сделанное этими людьми, отмечает блогер, наверняка будет отражено в учебниках истории. О них будут писать книги и снимать фильмы. Правда, пока сложно сказать, узнаем ли мы когда-либо настоящие имена этих людей. Однако им предстоит еще одна миссия: после деоккупации рассказывать правду о том, что было в Донецке, как жил город и кто из его жителей как себя проявлял. "Несмотря на все попытки одебилить людей с помощью СМИ и тотальную пропаганду, а также постоянные попытки некоторых наших СМИ смешать город с дерьмом, все равно остались те, кто не продался и не стал овощем. Они борются каждый день, хоть о них не показывают сюжеты и вряд ли когда-нибудь узнают их имена, даже после войны", - отмечает дончанин. Блогер подчеркивает, что для этих дончан недавно отпразднованный День независимости Украины – действительно знаменательная дата, и они, несмотря на огромный риск, делают очень много для того, чтобы этот праздник как можно скорее открыто и радостно отмечали на абсолютно всей территории Донецкой и Луганскй областей, без каких бы то ни было ОРДЛО и "ДНР/ЛНР". "Они — это и есть тот Донецк, ради которого идет война. Хотя не, не так. Эти люди — украинцы, и война идет за Украину, ведь война идет не с Донецком, а с РФ и коллаборантами, пусть у коллаборантов и донецкая прописка или луганская. Эти люди — живые легенды. Они — душа этого города. Даже если город сжечь и разрушить в ноль, а потом отстроить, то без души это будет не Донецк. Не забывайте о том,что вы обязаны дожить до Победы и рассказать невыдуманную историю борьбы. Не опускать флаг. Работаем в обычном режиме. Хай оккупанты ходят и оглядываются. Спасибо,что вы есть. Вы и есть Донецк", - резюмирует блогер. Напомним, жители Донецка сделали пронзительное признание Украине.
Теги: Донецк, Донбасс, обращение, патриоты
- Кабмин даст денег на донецкий аэропорт
- Наболело! Творческие союзы Донбасса обратились с открытым письмом к президенту
- Лукьянченко обратился к дончанам: "Не выходите из дома, следите за детьми, будьте осторожны" (ВИДЕО)
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Мэра поставили на Евро-счетчик
- "Увидим на передовой - расстреляем без предупреждения" - боевики предупредили дончан
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- Українців роз’єднує питання декомунізації18:26
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией17:30
- В "ДНР" проходят "правительственные" чистки17:06
- В Авдеевку воду будут подавать почасово16:30
- В Мариуполе пенсионер стрелял из ружья по школьникам16:06
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина15:49
- В Кремле проговорились о "закулисных играх" лидера "Батькивщины” - Тимошенко дала добро на Пушилина:15:01
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"19:19
- На коленях руки целовал: козаки проучили маршрутчика, выгнавшего мать погибшего героя АТО19:01
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Українців роз’єднує питання декомунізації18:26
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»18:08
- Обстановка рабская! Российский наемник рассказал о батальоне Моторолы, занимавшемся грабежами. ВИДЕО17:52
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией17:30
- В "ДНР" проходят "правительственные" чистки17:06
- Предсказавший конец Захарченко астролог: "Москва станет частью Украины, Россия распадется, Путин потеряет власть"16:50
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке наблюдаются перебои с продуктами