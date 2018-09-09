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Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко
После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко на оккупированной части Донбасса происходят стремительные изменения - боевики дезертируют и готовы бежать с Востока Украины воевать в Сирию.
Стало известно, что бывшие сторонники Захарченко выступают резко против назначения россиянина Дениса Пушилина на пост главаря "ДНР". Более того, фигура Пушилина для жителей Донецка и местных боевиков настолько неприемлема, что наемники боевых подразделений готовы отправляться на Ближний Восток в составе российских частных военных компаний, чем за 15000 рублей в месяц воевать на Донбассе.
Об этом сообщает пропагандист "ДНР" Вадим Довгалюк-Касимов, сообщая данные о сильных противоречиях и конфликтах внутри "ДНР" после убийства Захарченко в Донецке, передает dialog.ua.
При этом пропагандист призывает своих сторонников к настоящему бунту с помощью силовиков и милиции "ДНР", сообщая о плане захватить ключевые органы власти, правопорядка и СМИ на оккупированной части Донбасса из-за полного неприятия Пушилина. "Ну, не любят Дениса в Донецке. Для дончан он ассоциируется с МММ и "Минском". Хоть всего его медом обмажь - прилетят только осы", - пишет он о мрачных перспективах Пушилина в Донецке.
Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, убийство, дезертир, ДНР, боевики, Пушилин, Захарченко
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