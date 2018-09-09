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На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности
В результате обстрела террористами 8 сентября один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще двое военных погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, пишет Обозреватель.
Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорское, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - сказано в сообщении.
По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожено и еще пятеро ранены.
Теги: Донбасс, ДТП, погибли, обстрелы, ООС
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