Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»

09.09.2018 18:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»

Оккупационные «власти ДНР» переводят полицию на временно оккупированных территориях в режим «усиленного варианта несения службы».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» в «усиленный вариант несения службы». «Усиленный вариант» начинает действовать с 9 утра 10 сентября 2018 года до «особого распоряжения».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Наше «джерело» повідомляє — поліцяї Донецька переходять на добове чергування та патрулювання міста 100 % особистим складом + допомога з інших міст, зброя, засоби, списки — присутні !!!»
«Посмотрим… послк того как фсб завалило захарку тоже на дежурстве оркомусорня была, только не понимали накой кляп».



Теги: Донбасс, полиция, оккупация, ДНР, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх