Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»

09.09.2018 18:29

Оккупационные «власти ДНР» переводят полицию на временно оккупированных территориях в режим «усиленного варианта несения службы».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» в «усиленный вариант несения службы». «Усиленный вариант» начинает действовать с 9 утра 10 сентября 2018 года до «особого распоряжения».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Наше «джерело» повідомляє — поліцяї Донецька переходять на добове чергування та патрулювання міста 100 % особистим складом + допомога з інших міст, зброя, засоби, списки — присутні !!!»

«Посмотрим… послк того как фсб завалило захарку тоже на дежурстве оркомусорня была, только не понимали накой кляп».