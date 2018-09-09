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Оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» на «усиленный режим»
09.09.2018 18:29
Оккупационные «власти ДНР» переводят полицию на временно оккупированных территориях в режим «усиленного варианта несения службы».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» переводят «полицию» в «усиленный вариант несения службы». «Усиленный вариант» начинает действовать с 9 утра 10 сентября 2018 года до «особого распоряжения».
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Наше «джерело» повідомляє — поліцяї Донецька переходять на добове чергування та патрулювання міста 100 % особистим складом + допомога з інших міст, зброя, засоби, списки — присутні !!!»
«Посмотрим… послк того как фсб завалило захарку тоже на дежурстве оркомусорня была, только не понимали накой кляп».
Теги: Донбасс, полиция, оккупация, ДНР, соцсети
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