Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены

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“Российско-террористические войска открывали огонь по позициям украинских войск десятки раз в районе тринадцати населенных пунктов.
За прошедшие сутки, 8 сентября, пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
Отмечается, что оккупанты РФ не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Жертвами ударов боевиков "Л/ДНР" стали бойцы ВСУ на позициях в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецк, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. Известно, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Также в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, в течение суток два боевика уничтожены и еще пятеро ранены.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, РФ, ООС
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