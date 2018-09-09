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Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»

09.09.2018 19:28
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Пушилин распустил «Министерство обороны ДНР»

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин решил упразднить свое «министерство обороны».
Проживающий в оккупированном Донецке журналист Сергей Белоус сообщил: «Сегодня по нескольким источникам прошла информация, что Министерство обороны ДНР — упраздняется. Одна из причин — якобы Минские соглашения, по которым может существовать народная милиция, но не министерство обороны».
Также, Белоус уточнил: «В компетенции МО остались лишь считанные роты, а также вопросы воинских наград и проведение публичных мероприятий (парадов, например)».
Журналист уточнил, что упразднение «Министерства обороны» поспособствует централизации военной сферы у оккупантов, так как «все воинские подразделения, которые находились вне подчинения Корпусу или Внутренних войск „МВД“ — будут поставлены перед выбором: или интеграция, или роспуск».
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, Министерство обороны, ДНР, Пушилин
 
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