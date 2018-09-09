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Россияне, воевавшие на стороне боевиков: кто спивается, а кто-то возвращается обратно
По данным российского издания «Комсомольская правда», в военных действиях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР» приняли участие около 50 тысяч россиян.
Основной поток возвращающихся из Донбасса в Россию добровольцев пришелся на 2015 - 2016 годы.
Издание выяснило, что самая популярная статья, по которой попадались участники военных действий после возвращения, это незаконный оборот оружия, передают novosti.dn.ua.
«Есть серьезная проблема в психологии. Большинство добровольцев уезжали в Донбасс на патриотическом подъеме после Крыма: Россия встает с колен, сейчас мы всем покажем! И многие, конечно, ощущали себя частью организма, который творит настоящую историю. Но вернувшись, они снова становятся никем с целым набором бытовых проблем, от которых отвыкли. И окружающим на эти их проблемы плевать. Да и государство от них самоустранилось…
В основном люди и устраиваются через знакомых - в охрану или на стройку. Но, столкнувшись с общим безразличием, бюрократией, нежеланием связываться с «отбитым на голову наемником», кто-то спивается, а кто-то возвращается обратно - на войну», - цитирует КП бывшего боевика.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оружие, бюрократия, ДНР, ЛНР, боевики
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