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"Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
09.09.2018 17:43
Собщения о взрывах в центре Донецка появились несколько минут назад в соцсетях. Очевидцы утверждают, что прогремело как минимум три взрыва, оккупанты произошедшее пытаются отрицать. По словам жителей Донецка, они услышали отчетливые взрывы, звуки были очень сильные, во дворах сработали сигнализации, передает "Диалог.UA".
ЧП случилось возле фейкового "МВД" террористов на площади Дзержинского.
Однако боевики опровергают ЧП и уже поспешили заявить, что дончане все неправильно поняли и попутали звуки взрывов с разрядами молний.
Информации о возможных жертвах взрыва пока нет. Дончане сообщают, что к месту инцидента стягивают полицию и "военных "ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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