Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО

09.09.2018 16:51

В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказали о таких темах:

- Кто теперь главный в Донецке и как это скажется на конфликте?

- Дети в плену у «ДНР».

- Как закалялся европейский Донбасс

Источник: hromadske.dn.ua