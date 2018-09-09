Последние новости раздела
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности15:11
- Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО14:50
- В Донецке боевики «ДНР» снова проверяют весь транспорт14:05
- Выборы в ОРДЛО противоречат "Минску"13:44
- Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко13:22
- Из города роз – в город-кладбище: Реакция соцсетей на памятный камень Захарченко в Донецке12:58
- В "ДНР" опозорились памятником Захарченко с орфографической ошибкой - фото из Донецка взорвало соцсети12:41
Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО
09.09.2018 16:51
В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказали о таких темах:
- Кто теперь главный в Донецке и как это скажется на конфликте?
- Дети в плену у «ДНР».
- Как закалялся европейский Донбасс
Источник: hromadske.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, дети, Европа, смерть, конфликт, плен, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Жахливі новини з "ДНР"
- О пленных киборгах и палаче-петрушке Моторолле
- "Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка
- В Донецке люди в костюмах химической защиты ликвидировали угрозу
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности15:11
- Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО14:50
- В Донецке боевики «ДНР» снова проверяют весь транспорт14:05
- Выборы в ОРДЛО противоречат "Минску"13:44
- Боевики "ДНР" дезертируют с Донбасса: в Донецке переломный момент после убийства Захарченко13:22
- Из города роз – в город-кладбище: Реакция соцсетей на памятный камень Захарченко в Донецке12:58
- В "ДНР" опозорились памятником Захарченко с орфографической ошибкой - фото из Донецка взорвало соцсети12:41
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России17:13
- Смерть Захарченко и дети в плену у «ДНР». ВИДЕО16:51
- В Мариуполе разбираются, кто и почему скупает информацию об умерших16:26
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- В Донецке замечено передвижение техники боевиков «ДНР». Дончане встревожены15:49
- В Украине будет два бабьих лета15:31
- На Донбассе случилось смертельное ДТП с бойцами ОС: все подробности15:11
- Все версии убийства Захарченко, «самоубийство» военного с 15-ю пулями и пытки в тюрьмах. ВИДЕО14:50
- В Польше сгорело авто активиста украинской общины14:29
- В Донецке боевики «ДНР» снова проверяют весь транспорт14:05
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк