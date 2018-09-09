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В "ДНР" опозорились памятником Захарченко с орфографической ошибкой - фото из Донецка взорвало соцсети
На месте убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке боевики торжественно установили памятный камень, однако опозорились орфографической ошибкой в сопроводительной надписи.
Врач из Енакиево Александр Чернов заметил ошибку и высмеял боевиков, опубликовав снимок памятного камня на своей странице в социальной сети: боевики отметили место гибели Захарченко и его охранника надписью, однако допустили орфографическую ошибку в сказуемом. Чернов отметил, что вместо слова "погиб" необходимо было написать "погибли", так как в результате взрыва были ликвидированы два боевика.
"ДНР, Донецк на месте утилизации Захарченко и Доценко торжественно поставлен "памятный камень" с ошибкой в глагольном числе. По правилам - "погибли"! Ведь дохлых особей все-таки две! Или подразумевается, что орк и человеком не был, даже для "своих"!?" - прокомментировал фото Чернов, передает dialog.ua.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ошибка, памятник, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети
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