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В Донецке боевики «ДНР» изменили тактику проверок на дорогах
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты изменили тактику проверок транспорта на дорогах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты изменили тактику проверок на дорогах. Теперь боевики сидят на раскладных стульчиках. Часть постов сняли. Возле «МинОбороны» дежурит БТР. Однако, дончане не доверяют этому и считают, что ситуация может в любой момент ухудшиться и проверки снова ужесточаться.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк ФБ Сегодня в 10:40 на Мариупольской развилке стояли шесть камуфлыжных морд с оружием. Проверяли проезжающий транспорт»,
«Показуха закончилась? Или вечером очнутся? Донецк ФБ Сегодня передвигайтесь свободно, так как некоторые патрули просто сидят на привезённых ими раскладных стульчиках. А шо, раньше додуматься нельзя было?»,
«С понедельника — 2 серия начнётся»,
«Донецк «К вечеру все посты сняты. На Мин Обороне дежурит БТР.»».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, дороги, ДНР, боевики, соцсети, проверки
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