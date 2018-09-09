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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» изменили тактику проверок на дорогах

09.09.2018 10:22
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В Донецке боевики «ДНР» изменили тактику проверок на дорогах

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты изменили тактику проверок транспорта на дорогах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты изменили тактику проверок на дорогах. Теперь боевики сидят на раскладных стульчиках. Часть постов сняли. Возле «МинОбороны» дежурит БТР. Однако, дончане не доверяют этому и считают, что ситуация может в любой момент ухудшиться и проверки снова ужесточаться.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк ФБ Сегодня в 10:40 на Мариупольской развилке стояли шесть камуфлыжных морд с оружием. Проверяли проезжающий транспорт»,
«Показуха закончилась? Или вечером очнутся? Донецк ФБ Сегодня передвигайтесь свободно, так как некоторые патрули просто сидят на привезённых ими раскладных стульчиках. А шо, раньше додуматься нельзя было?»,
«С понедельника — 2 серия начнётся»,
«Донецк «К вечеру все посты сняты. На Мин Обороне дежурит БТР.»».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, дороги, ДНР, боевики, соцсети, проверки
 
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