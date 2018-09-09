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В Донецке боевики «ДНР» снова проверяют весь транспорт
09.09.2018 14:05
Сегодня во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку всего транспорта.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка и Макеевки сообщают о возобновлениями боевиками «ДНР» тотальных проверок на дорогах. При этом отмечается, что в 6 утра проверок не было, а уже в 8 «всех тормозили».
Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:
«6.00 ни одного полицая Донецк, шок»,
«8.00 Мотель в сторону Макеевки стоят всех тормозят Отлегло...»,
«08.20 Донецк Проверка На Ильича, за Мотором стоят сразу за остановкой в сторону Кальмиуса»,
«Где это мотор?»,
«Мотор, Супермаркет Ильича 15Б А что?»
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Макеевка, транспорт, ДНР, боевики, оккупанты, проверки
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