В Донецке боевики «ДНР» снова проверяют весь транспорт

09.09.2018 14:05

Сегодня во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку всего транспорта.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и Макеевки сообщают о возобновлениями боевиками «ДНР» тотальных проверок на дорогах. При этом отмечается, что в 6 утра проверок не было, а уже в 8 «всех тормозили».

Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:

«6.00 ни одного полицая Донецк, шок»,

«8.00 Мотель в сторону Макеевки стоят всех тормозят Отлегло...»,

«08.20 Донецк Проверка На Ильича, за Мотором стоят сразу за остановкой в сторону Кальмиуса»,

«Где это мотор?»,

«Мотор, Супермаркет Ильича 15Б А что?»