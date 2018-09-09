Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» снова проверяют весь транспорт

09.09.2018 14:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке боевики «ДНР» снова проверяют весь транспорт

Сегодня во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку всего транспорта.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и Макеевки сообщают о возобновлениями боевиками «ДНР» тотальных проверок на дорогах. При этом отмечается, что в 6 утра проверок не было, а уже в 8 «всех тормозили».

Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:

«6.00 ни одного полицая Донецк, шок»,
«8.00 Мотель в сторону Макеевки стоят всех тормозят Отлегло...»,
«08.20 Донецк Проверка На Ильича, за Мотором стоят сразу за остановкой в сторону Кальмиуса»,
«Где это мотор?»,
«Мотор, Супермаркет Ильича 15Б А что?»



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Макеевка, транспорт, ДНР, боевики, оккупанты, проверки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх