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В Донецке разыскивают боевика «ДНР» с позывным «Старый»
09.09.2018 08:13
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и их приспешники разыскивают пропавшего боевика «ДНР», который находился на лечении.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» разыскивают своего «сослуживца», который находился на лечении в туберкулезном диспансере.
Как сообщается, боевик «ДНР», которого называют Бора-Бора (Борис) или «Старый» подвергался давлению со стороны «командира», который требовал от подчиненного «уволиться по собственному желанию».
В противном случае «командир» угрожал объявить боевика дезертиром.
Разыскивающие, узнали, что больничный лист «Старый» сдал 29 августа, а затем исчез.
Теги: Донецк, Донбасс, лечение, боевик, розыск, оккупация, ДНР
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