В Донецке разыскивают боевика «ДНР» с позывным «Старый»

09.09.2018 08:13

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и их приспешники разыскивают пропавшего боевика «ДНР», который находился на лечении.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» разыскивают своего «сослуживца», который находился на лечении в туберкулезном диспансере.

Как сообщается, боевик «ДНР», которого называют Бора-Бора (Борис) или «Старый» подвергался давлению со стороны «командира», который требовал от подчиненного «уволиться по собственному желанию».

В противном случае «командир» угрожал объявить боевика дезертиром.

Разыскивающие, узнали, что больничный лист «Старый» сдал 29 августа, а затем исчез.