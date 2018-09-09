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В Донецке срочно снимают с бордов «цитаты» Захарченко
09.09.2018 08:51
Во временно оккупированном Донецке срочно снимают борды с «цитатами» главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что в городе срочным порядком снимаются бордов изображения и «цитаты» главаря «ДНР» Александра Захачренко. Дончане предполагают, что подконтрольные оккупационным «властям ДНР» пропагандисты готовят место для «изречений» Пушилина:
«Ехал по ул. Артема. Рекламщики начали снимать борды с цитатами Захарченко»,
«Готовят место для мудрых изречений Пушка?))».
Теги: Донецк, Донбасс, пропаганда, оккупация, цитата, Пушилин, Захарченко, соцсети
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