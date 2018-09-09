В Донецке установили памятник Захарченко и его охраннику

09.09.2018 09:58

В оккупированном Донецке возле кафе «Сепар» установили памятник погибшему главарю «ДНР» Александру Захарченко и его охраннику Вячеславу Доценко «Славяну»).

По данным российских СМИ, возле разрушенного кафе «установлен камень с памятной надписью о гибели Героя ДНР Захарченко и его охранника».

Источник: donpress.com