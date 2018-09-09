- В Донецке боевики «ДНР» что-то сжигают. Люди жалуются на удушье и запах09:11
- Боевики атаковали ВСУ, но были жестко наказаны: в ООС сообщили о потерях врага09:03
- В Донецке срочно снимают с бордов «цитаты» Захарченко08:51
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский08:22
- В Донецке разыскивают боевика «ДНР» с позывным «Старый»08:13
- Передел власти в “ДНР”: возврат “республик” в состав Украины. ВИДЕО07:41
- "И случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Пушилину заранее уготована участь Захарченко"07:28
- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм21:48
В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский
Не Захарченко единым живет бандитская "республика". Передел сфер влияния, связанный с ликвидацией главаря "ДНР", не мешает "Министерству госбезопасности" охотиться за мирными жителями региона, несогласными с оккупацией родной земли.
В "ДНР" задержаны несовершеннолетние, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, проще говоря, шпионаже, сообщает "Диалог.UA".
Соответствующую информацию на своей странице в соцстетях опубликовал Павел Лисянский – украинский правозащитник, помощник уполномоченной ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой.
"8 сентября во время мониторинга информационных ресурсов и социальных сетей получена информация о задержании в подконтрольной группировке "ДНР" Макеевке группы подростков 14-16 лет. Их обвинили в поджоге Памятника шахтерам шахты 13-бис.
Позже факт задержания подтвердили и наши источники. Кроме поджога памятника, подростков обвиняют в работе на спецслужбы Украины.
Это не первый случай незаконного задержания и обвинения детей на неподконтрольных территориях ОРДЛО", - написал Лисянский.
Ранее сообщалось: после ликвидации Захарченко, донецкие "спецслужбы" устроили массовые облавы местных жителей по подозрению в убийстве своего главаря. Людей хватали на улице и забирали из дома под покровом ночи.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, дети, убийство, ликвидация, шпионаж, задержание, ДНР, Захарченко
- «Обычная для "ДНР" ситуация»: в Донецке задержали боевика «за пособничество Украине»
- В "ДНР" задержан иностранец по подозрению "в покушении" на Басурина – подробности
- Шок! Известный блогер, убив и расчленив жену, организовал ее поиск через соцсети
- "Захарченко лично пытал и убивал пленных солдат ВСУ", - эксперт о плане ликвидации главного боевика Донецка
- За границу с детьми. А документы подготовили?
- В "ДНР" повысится стоимость проезда в транспорте - люди в шоке (ВИДЕО)
- В Донецке боевики «ДНР» что-то сжигают. Люди жалуются на удушье и запах09:11
- Боевики атаковали ВСУ, но были жестко наказаны: в ООС сообщили о потерях врага09:03
- В Донецке срочно снимают с бордов «цитаты» Захарченко08:51
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский08:22
- В Донецке разыскивают боевика «ДНР» с позывным «Старый»08:13
- "Мы дождемся Дня украинского Луганска. Это будет праздник без гастролеров из РФ и под флагами Украины", - луганчанин08:03
- Передел власти в “ДНР”: возврат “республик” в состав Украины. ВИДЕО07:41
- "И случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Пушилину заранее уготована участь Захарченко"07:28
- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- В Донецке боевики «ДНР» что-то сжигают. Люди жалуются на удушье и запах09:11
- Боевики атаковали ВСУ, но были жестко наказаны: в ООС сообщили о потерях врага09:03
- В Донецке срочно снимают с бордов «цитаты» Захарченко08:51
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский08:22
- В Донецке разыскивают боевика «ДНР» с позывным «Старый»08:13
- "Мы дождемся Дня украинского Луганска. Это будет праздник без гастролеров из РФ и под флагами Украины", - луганчанин08:03
- Передел власти в “ДНР”: возврат “республик” в состав Украины. ВИДЕО07:41
- "И случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Пушилину заранее уготована участь Захарченко"07:28
- СМИ: во Франции зарегистрировали еще одно «представительство ДНР»22:31
- Поклонская потрясла соцсети заявлением после убийства Захарченко22:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- "Хорошо и спокойно", - жители Донецка рассказали, какие настроения в "ДНР" после смерти Захарченко. ВИДЕО