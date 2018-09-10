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1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе
Статус детей, пострадавших от военных действий на Донбассе получили 1665 маленьких украинцев. В Министерстве соцполитики Украины считают, что это очень низкий показатель. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Менеджер программы «Советник по вопросам ВПО» Валерия Вершинина объясняет, что такой статус могут получить проживающие на оккупированных территориях, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, где проводились боевые действия. Она подчеркнула, что закон о таком статусе действует уже год, однако лишь немногие им воспользовались. Также статус детей, пострадавших от военных действий могут получить дети погибших военнослужащих, дети волонтеров и дети граждан, попавших в плен.
В свою очередь, советник Министерства социальной политики по вопросам ВПО в Киеве Александра Магурова, сообщила, что на сегодня зарегистрировано около 240 тысяч детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — это дети, которые имеют право на получение такого статуса. Однако, многие переселенцы не знают об этом, так как во многих областях Украины его не предоставляли.
Какие льготы будут предоставлены детям, получившим этот статус, пока неизвестно. Детям, которые на данный момент проживают на оккупированных территориях для начала нужно оформить статус ВПЛ, а после этого получить статус детей, пострадавших от войны. Он предоставляется пожизненно и не будет аннулирован послее завершения военного конфликта.
По состоянию на 1 сентября, своим правом воспользовались 1665 человек. В Донецкой области статус получили 585 человек, в Луганской — 825, в Волынской — 122 и в Днепропетровской — 24 ребенка.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, дети, статус, ООС
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