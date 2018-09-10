- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова12:00
- «Я стану «батей»: вдова Захарченко призвала боевиков к дисциплине10:47
- В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке09:45
- Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»09:40
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности 09:30
Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой демонстративно угрожают людям, стоящим в очереди. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Под временно оккупированной Горловкой боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту демонстративно угрожают людям, стоящим в очереди, «разогнать всех и никого не пускать».
Вот что рассказывают люди ставшие свидетелями происходящего:
«Выезжала недавно через майорск, абезяны лазят, яйца чешут, и один стал так показушно и пузо чешет, «Вася шота я как то без настроения, желание такое всех разогнать нах и никого не пускать!» видно что тварь конченная 2кл образования, на укр постах все слажено, все при работе».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, угрозы
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- Боевики «ДНР» заставляют наблюдателей СММ ОБСЕ оставаться в определенных местах
- Горловчане рассказывают о беспределе боевиков «ДНР» на блокпостах
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Без звания убрали: в сети посмеялись над откровениями обиженного Стрелкова12:00
- «Я стану «батей»: вдова Захарченко призвала боевиков к дисциплине10:47
- В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке09:45
- Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»09:40
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности 09:30
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Число выехавших из-за химатаки в Крыму резко возросло14:15
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
- "Путин вор", 1000 задержанных и сумасшедший Жириновский: итоги дня выборов в России13:35
- ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»13:15
- Тарифы «Укрпочты» на доставку писем поднялись на 40%13:03
- «Устраняет главарей ЛДНР».В РФ задержали боевика «ИГИЛ», «работавшего на СБУ»12:48
- Разрушители мифов. 5 медицинских вымыслов, которые опровергли в Минздраве12:33
- Субсидия на коммунальные услуги. Что изменилось?12:15
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва