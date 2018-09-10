«Я знаю, кто убил Захарченко»: Бородай назвал виновных в гибели главаря ОРДО

10.09.2018 07:00

Экс- главарь «ДНР», российский политтехнолог Александр Бородай обвинил украинские спецслужбы в убийстве главвря ОРДО Александра Захарченко, а также оккупантов Арсения Павлова («Моторолы») и Михаила Толстых («Гиви»).

Так, Бородай уточнил: «Я отчетливо понимаю, кто его (Захарченко) убил. Я понимаю, что это украинские спецслужбы. Я просто не могу предвосхищать следствие и делать заявления. Это неправильно… Гибель таких людей, как Моторола и Гиви тоже на их руках».

При этом он отметил, что Украина и действующая власть «проявила себя как террористическая организация, а не как государство»: «Полууголовная, полублатная шобла, которая сейчас сидит в Киеве, она не хунта. И никакого отношения к военной хунте не имеет».

Также, Бородай заявил, что Украина «играет роль хулигана», который прячется за мировое сообщество после провокаций: «В России это понимают и на Донбассе это понимают. Поэтому пока еще терпят».

Кроме того, он добавил, что «террористов нужно уничтожать на их территории».

Источник: https://donpress.com