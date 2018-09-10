«Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»

10.09.2018 20:40

Главный идеолог мифической «Новороссии» Олег Царев с сожалением отметил, что в 2014 году никто из окупантов не представлял, чем обернется «русский мир» для многих из них.

Так, после смерти главаря ОРДО Александра Захарченко Царев написал: «Многих убили». В ответ на его пост украинский политолог Алексей Голобуцкий отметил, что для всех главарей НВФ расплата за содеянное на Донбассе неминуема. при этом он уточняет, что в случае с Царевым все может закончиться намного проще. Голобуцкий пишет:"А вообще Царев убивался задолго до 2014 года. И убивается с тех пор постоянно и регулярно. Водкой, правда, но зато за «русский мир»».

Источник: https://donpress.com