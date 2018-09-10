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На 30 суток сажают и отправляют окопы рыть: В соцсетях обсуждают комендантский час в «ДНР»
В «ДНР» людей, которых задерживают в комендантский час, сажают в «ИВС» («изолятор временного содержания», – прим. ред.) на 15 или 30 суток, как правило, это люди в состоянии алкогольного опьянения, которых перед арестом привозят в больницы для освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Эту информацию, обсуждаемую в социальных сетях, «Донецким новостям» подтвердил собственный источник.
«Уже нема, шо до утра посидел и домой пошел», – пишут в одной из групп в социальной сети.
Пользователи активно обсуждают это «новшество» в «ДНР», мнения разделились:
- Елена: «На 30 суток сажают и отправляют окопы рыть, так что в 22:50 дома нужно быть… Мой ребенок не успел на 10 минут, возле подъезда забрали, но это было в начале лета, посидел ночь в КПЗ и отпустили, сейчас, если нет пропуска, то на 30 суток отправляют окопы рыть, город мести и т. д.»;
- Сергей: «Правильно, сидите дома и не высовывайтесь. Свободные гордые дончане»;
- Богдан: «Сажать в "обезьянник" человека на полмесяца только из за того, что он с работы домой не успел это … маразм!»;
- Алена: «Зато теперь под окнами не орут»;
- Лилия: «Толку от того, что был продлен комендантский час? Да, единственный плюс, люди могли с работы в позднее время легче добираться. И при этом, куча малолеток бухающие и засирающие все уголки города. Ничего страшного, если все культурно с 23:00 посидят дома. На ж… меньше приключений. От донецких слышать "почему", очень удивляет. Ребята – война не прекратилась»;
- Александр: «А вот в Селидово (подконтрольная Украине территория Донецкой обл., – прим. ред.) тоже война. 30 км от линии фронта. Очень рядом. Но там люди по вечерам гуляют, город не вымирает, жизнь кипит и комендантского часа нет».
По информации некоторых, задерживают на 15 или 30 суток в «ДНР» не всех:
- Людмила: «Неправда, что на 15 суток, все так и осталось – до утра и домой. Мы с сыном живем в Шахтерске с работы он поехал к коллеге в Зугрэсс, уже вечер – его дома нет, позвонила ему, он сказал, что задержан за нарушение комендантского часа, а утром он был дома»;
- Юля: «Нас с парнем вчера поймали возле дома. "Ребят, а который час знаете?" "Знаем, не успели немножко. Вот наш подъезд. Документы с собой". "Бегом домой"… Гребут тех, кто быкует!».
Как сообщалось ранее, с 1 сентября в «ДНР» в связи с гибелью «главы республики» Александра Захарченко продлено действие комендантского часа, который начинается в 23:00. До этого в «ДНР» сократили комендантский час, с июля он был установлен в пределах с 01:00 до 05:00.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, комендантский час, ДНР, окопы, ООС
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