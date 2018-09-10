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Оккупанты ОРЛО готовы передать Украине 44 заключенных
На оккупированной части Луганщины заключенные Суходольской исправительной колонии, осужденные до 2014 года, изъявили желание перевестись на подконтрольную Украине территорию для отбывания остатка срока.
Оккупационные СМИ отмечают, что об этом заключенные заявили во время посещения их координатором гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фришем.
«Первый заместитель главы МВД» «ЛНР» Роман Ведмеденко сообщил: «По вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в учреждениях исполнения наказания (УИН) „МВД“ „ЛНР“ в исправительные учреждения на территории Украины» При этом Ведмеденко подтвердил Фришу, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных, «по 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, МВД, заключенные, ЛНР, ОРЛО
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