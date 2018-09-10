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ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»
Исполняющий обязанности главы группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о сложении «полномочий депутата народного совета».
Также Пушилин являлся председателем «народного совета».
В пресс-службе «парламента ДНР» отметили, что теперь должен быть избрать новый председатель на ближайшем заседании.
7 сентября «парламент ДНР» выбрал Дениса Пушилина новым и.о. главы группировки посе того, как «генпрокуратура ДНР» посчитала незаконным назначение Дмитрия Трапезникова на этот пост. Кроме того, было объявлено, что «выборы» главы и «депутатов» состоятся 11 ноября.
Кадровым назначениям в «ДНР», на которые ушло 20 минут, предшествовали консультации с московскими кураторами.
«Новости Донбасса» пришли к выводу, что Пушилин нарушил «конституцию ДНР», совмещая должности главы «правительства» и председателя «парламента».
Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. При взрыве также скончался его охранник, который первым вошел в ресторан. В «ДНР» сообщали о 12 пострадавших при взрыве.
Источник: http://novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, парламент, ДНР, Пушилин
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