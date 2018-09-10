ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»

10.09.2018 13:15

Исполняющий обязанности главы группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о сложении «полномочий депутата народного совета».



Также Пушилин являлся председателем «народного совета».



В пресс-службе «парламента ДНР» отметили, что теперь должен быть избрать новый председатель на ближайшем заседании.

7 сентября «парламент ДНР» выбрал Дениса Пушилина новым и.о. главы группировки посе того, как «генпрокуратура ДНР» посчитала незаконным назначение Дмитрия Трапезникова на этот пост. Кроме того, было объявлено, что «выборы» главы и «депутатов» состоятся 11 ноября.



Кадровым назначениям в «ДНР», на которые ушло 20 минут, предшествовали консультации с московскими кураторами.



«Новости Донбасса» пришли к выводу, что Пушилин нарушил «конституцию ДНР», совмещая должности главы «правительства» и председателя «парламента».



Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. При взрыве также скончался его охранник, который первым вошел в ресторан. В «ДНР» сообщали о 12 пострадавших при взрыве.

Источник: http://novosti.dn.ua