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Архив - Донецкая область

ПУШИЛИН ОБЪЯВИЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ПАРЛАМЕНТА ДНР»

10.09.2018 13:15
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Исполняющий обязанности главы группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о сложении «полномочий депутата народного совета».

Также Пушилин являлся председателем «народного совета».

В пресс-службе «парламента ДНР» отметили, что теперь должен быть избрать новый председатель на ближайшем заседании.

7 сентября «парламент ДНР» выбрал Дениса Пушилина новым и.о. главы группировки посе того, как «генпрокуратура ДНР» посчитала незаконным назначение Дмитрия Трапезникова на этот пост. Кроме того, было объявлено, что «выборы» главы и «депутатов» состоятся 11 ноября. 

Кадровым назначениям в «ДНР», на которые ушло 20 минут, предшествовали консультации с московскими кураторами.

«Новости Донбасса» пришли к выводу, что Пушилин нарушил «конституцию ДНР», совмещая должности главы «правительства» и председателя «парламента».

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. При взрыве также скончался его охранник, который первым вошел в ресторан. В «ДНР» сообщали о 12 пострадавших при взрыве.

 

Источник: http://novosti.dn.ua 



Теги: Донбасс, парламент, ДНР, Пушилин
 
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