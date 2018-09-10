Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»

10.09.2018 13:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»

Как сообщает replyua.net, новый глава «ДНР» Денис Пушилин уверен, что Александра Захарченко ликвидировали профессионалы высокого уровня, отметив, что устройство, которое было приведено в действия у кафе «Сепарь», было устроено сложно, поэтому над убийством Захарченко работали профи. «Еще известно, что это высокопрофессиональная работа.

Это устройство, которое было заложено, проблематично было запустить именно в нужный момент. Не исключено, что здесь работали профессионалы самого высокого уровня», - подчеркнул террорист. 

В тоже время Пушилин уверен, что за убийством главы «Донецкой народной республики» Александра Захарченко стоят украинские спецслужбы, которые организовали и совершили нападение на террориста. «Начнем с того, что это не просто смерть. Это теракт, это убийство, это акт агрессии. Уже можно говорить — и данные следствия именно на это указывают, — что это Украина, это определенная спецслужба», - утверждает Пушилин. Напомним, Александра Захарченко убили 31 августа у кафе «Сепарь» в центре Донецка. Первыми, кто сообщил о гибели боевика стали местные СМИ, а затем российские. Именно они через несколько часов после взрыва, опубликовали в сети видео и фото с места преступления. 



Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Пушилин, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх