Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»

10.09.2018 13:50

Как сообщает replyua.net, новый глава «ДНР» Денис Пушилин уверен, что Александра Захарченко ликвидировали профессионалы высокого уровня, отметив, что устройство, которое было приведено в действия у кафе «Сепарь», было устроено сложно, поэтому над убийством Захарченко работали профи. «Еще известно, что это высокопрофессиональная работа.

Это устройство, которое было заложено, проблематично было запустить именно в нужный момент. Не исключено, что здесь работали профессионалы самого высокого уровня», - подчеркнул террорист.



В тоже время Пушилин уверен, что за убийством главы «Донецкой народной республики» Александра Захарченко стоят украинские спецслужбы, которые организовали и совершили нападение на террориста. «Начнем с того, что это не просто смерть. Это теракт, это убийство, это акт агрессии. Уже можно говорить — и данные следствия именно на это указывают, — что это Украина, это определенная спецслужба», - утверждает Пушилин. Напомним, Александра Захарченко убили 31 августа у кафе «Сепарь» в центре Донецка. Первыми, кто сообщил о гибели боевика стали местные СМИ, а затем российские. Именно они через несколько часов после взрыва, опубликовали в сети видео и фото с места преступления.