- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе
Речь идет только об одном учебном заведении – школе № 1.
Непростая ситуация возникла с подвозом школьников к учебному заведению № 1. Географически эта школа расположена на окраине города, поэтому детям из дальних районов Константиновки приходится добираться с пересадкой, чтоб вовремя попасть на занятия.
Все дело в том, что после реорганизации системы образования школу № 1 и гимназию объединили. Предполагалось, что эти два коллектива станут основой опорной школы в Константиновке. Однако статус «опорного» это учебное заведение официально так и не получило, поскольку в Константиновке даже не инициировано образование громады. Соответственно, бесплатного подвоза детей из дальних районов не будет.
В начале учебного года родители столкнулись с проблемой – как детям из Сантуриновки, Горы, Первомайского поселка и Новоселовки добраться на уроки.
Перевозчики отказывались возить школьников за 120 гривень в месяц, и это только за подвоз утром. Чтоб решить этот вопрос, родители организовали собрание.
– Сейчас в нашей школе учатся 658 школьников, только 220 нуждаются в подвозе, – рассказала исполняющая обязанности директора школы № 1 Инна Гниденко. – Раньше, пока дети учились в гимназии, все плати по 75 гривень, независимо от того, ездили они на уроки или шли в школу пешком. Теперь подвоз будут оплачивать только те родители, чьим детям нужно добираться до школы автобусом. Соответственно, цена выросла.
После долгих споров все пришли к выводу, что пока детей на занятия будет возить один перевозчик, который будет делать два рейса.
– Цена проезда одного школьника в одну сторону – 9,5 гривень, родительская плата составляет 7 гривень. Нам удалось договориться с городским головой Сергеем Давыдовым о том, что 2,5 гривни за каждого ученика будут доплачивать из городского бюджета, – подытожила Инна Александровна.
Но этот вариант неокончательный. Родители будут искать других перевозчиков, чтоб удешевить стоимость подвоза.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Константиновка, проезд, школьники
- В Константиновке из маршруток выгоняют "лишних" льготников
- Подорожал проезд на автобусные маршруты
- Сегодня в Константиновке убрали памятник Ленину
- Плач Сергеевской балки
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Нардеп Вилкул сорвал эфир «черного зеркала. Устроив скандал и заявив, что в Украине произошел переворот. ВИДЕО
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- "Вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", - у Порошенко заявили, что не пойдут на уступки оккупантам18:48
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Военные из Украины будут наблюдать за учениями в Беларуси18:00
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- Порошенко изменил сроки призыва в армию17:35
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк