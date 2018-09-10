Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Страх и паника в Донецке»: горожан «до смерти» напугал взрыв в центре города

10.09.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Страх и паника в Донецке»: горожан «до смерти» напугал взрыв в центре города

Вчера, в воскресенье, 9 сентября из сообщений в социальных сетях стало известно о взрыве в центре оккупированного Донецка.

Как информирует replyua.net, в соцсетях отмечалось, что взрывы якобы прогремели на площади Дзержинского возле так называемого «министерства внутренних дел» террористической «Донецкой народной республики».

Стоит отметить, что такая новость буквально мгновенно распространили террористические информационные ресурсы, а также ряд российских средств массовой информации. По непроверенной информации, в здание якобы попали несколько молний.

Немного позже в «министерстве» опровергли информацию о взрывах или других чрезвычайных происшествиях техногенного характера. Напомним, в последний день августа в Донецке в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован главарь террористической псевдореспублики «ДНР» Александр Захарченко



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, паника, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх