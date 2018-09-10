«Страх и паника в Донецке»: горожан «до смерти» напугал взрыв в центре города

10.09.2018 08:00

Вчера, в воскресенье, 9 сентября из сообщений в социальных сетях стало известно о взрыве в центре оккупированного Донецка.

Как информирует replyua.net, в соцсетях отмечалось, что взрывы якобы прогремели на площади Дзержинского возле так называемого «министерства внутренних дел» террористической «Донецкой народной республики».



Стоит отметить, что такая новость буквально мгновенно распространили террористические информационные ресурсы, а также ряд российских средств массовой информации. По непроверенной информации, в здание якобы попали несколько молний.

Немного позже в «министерстве» опровергли информацию о взрывах или других чрезвычайных происшествиях техногенного характера. Напомним, в последний день августа в Донецке в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого был ликвидирован главарь террористической псевдореспублики «ДНР» Александр Захарченко.

