- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Пушилин рассказал новые подробности смерти главаря «ДНР»13:50
В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети
В неподконтрольном украинской власти Донецке, где в последние дни наблюдался сильный ветер, у одного из бигбордов с фото ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко оторвался угол баннера и стала видна надпись «Миру Мир». Есть ли в этом закономерность, и что ожидает «республику» в ближайшее время, обсуждают в местных соцсетях.
«Несколько дней в республике был сильный ветер. В некоторых местах у бордов оторвало кусочки баннеров. Удивительно, но на одном из бордов с изображением погибшего главы ДНР оторвало крайний уголок и виднелась надпись: "Миру Мир!". Совпадение или все таки знак, что все у нас скоро наладится?», – пишут пользователи.
- Наталья: «Лет через 20...»;
- Елена: «Все таки это знак, что был сильный ветер»;
- Cергей: «Может, что-то новое писать начнут?»;
- Дарина: «Эх, на знаки и остается надеяться...»;
- Ксения: «Надо почитать гороскоп или предсказания племени Майя»;
- Лена: «Вроде, после смерти мир?»;
- Виктория: «Это признак того, что фигово у нас плакаты клеят»;
- Владимир: «Тут-то и войны не должно было быть»;
- Эмма: «У нашего дворового пса по кличке "Бородач" вчера был понос. И этот гад обгадил весь двор! Как думаете, это случайность или знак, что скоро в республике наступит финансовое благополучие?..».
Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.
7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.
Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
- Оккупанты Донбасса откровенно рассказали, как пытали, грабили и убивали
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры
- «Злісний тхір» - таким прізвиськом нагородили Трапєзнікова донеччани
- Пенсионеры ни при чем: в "ДНР" рассказали о ходе расследования ликвидации Захарченко
- "В Москве принято решение..." - известный журналист рассказал, кто на самом деле убил Захарченко
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- 1665 детей в Украине получили статус пострадавших от военных действий на Донбассе17:02
- Нет Захарченко, нет Плотницкого: Что будет с Минскими соглашениями16:05
- "РФ должна срочно отдать Донбасс Украине", - в Москве ошарашили новым заявлением, назвав причины и условия15:46
- Вернут ли переселенцам долги по пенсиям15:31
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР" 14:47
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой демонстративно угрожают людям14:30
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Школьникам из Константиновки частично будут компенсировать проезд к школе19:15
- В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети19:00
- "Вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", - у Порошенко заявили, что не пойдут на уступки оккупантам18:48
- Новый главарь ОРДО пообещал «ответить» за Захарченко18:32
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Военные из Украины будут наблюдать за учениями в Беларуси18:00
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры 17:48
- Порошенко изменил сроки призыва в армию17:35
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк