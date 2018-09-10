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Архив - Донецкая область

В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети

10.09.2018 19:00
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В «ДНР» ликвидацию Захарченко связали с наступлением мира, – соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке, где в последние дни наблюдался сильный ветер, у одного из бигбордов с фото ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко оторвался угол баннера и стала видна надпись «Миру Мир». Есть ли в этом закономерность, и что ожидает «республику» в ближайшее время, обсуждают в местных соцсетях.

«Несколько дней в республике был сильный ветер. В некоторых местах у бордов оторвало кусочки баннеров. Удивительно, но на одном из бордов с изображением погибшего главы ДНР оторвало крайний уголок и виднелась надпись: "Миру Мир!". Совпадение или все таки знак, что все у нас скоро наладится?», – пишут пользователи.

  • Наталья: «Лет через 20...»;
  • Елена: «Все таки это знак, что был сильный ветер»;
  • Cергей: «Может, что-то новое писать начнут?»;
  • Дарина: «Эх, на знаки и остается надеяться...»;
  • Ксения: «Надо почитать гороскоп или предсказания племени Майя»;
  • Лена: «Вроде, после смерти мир?»;
  • Виктория: «Это признак того, что фигово у нас плакаты клеят»;
  • Владимир: «Тут-то и войны не должно было быть»;
  • Эмма: «У нашего дворового пса по кличке "Бородач" вчера был понос. И этот гад обгадил весь двор! Как думаете, это случайность или знак, что скоро в республике наступит финансовое благополучие?..».

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

 

Источник: https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
 
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