- В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке09:45
- Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»09:40
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности 09:30
- В соцсети сообщили о трениях между Пасечником и Пушилиным09:00
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ08:28
- "Станет нищей, все придется вернуть", - в Донецке крепко взялись за вдову Захарченко, хотят "отжать" имущество08:15
- «Страх и паника в Донецке»: горожан «до смерти» напугал взрыв в центре города08:00
- Оккупанты ОРЛО готовы передать Украине 44 заключенных07:45
- На 30 суток сажают и отправляют окопы рыть: В соцсетях обсуждают комендантский час в «ДНР»07:30
- «Я знаю, кто убил Захарченко»: Бородай назвал виновных в гибели главаря ОРДО07:00
В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке
Представители так называемого «министерства внутренних дел ДНР» опровергли данные о взрывах на территории оккупированного Донецка 9 сентября.
Как передает replyua.net, об этом сообщают пропагандистские СМИ. «МВД ДНР сообщает, что 9 сентября на территории Донецка не было зафиксировано никаких взрывов и чрезвычайных происшествий техногенного характера», – говорится в сообщении.
Как известно, ранее пользователи соцсетей проинформировали, что в Донецке прогремели три мощных взрыва. Также отмечалось, что они прозвучали в районе здания «МВД ДНР» на площади Дзержинского. В сети тут же распространились слухи о том, что это могло быть покушение на самопровозглашенного «главу МВД ДНР» Алексея Дикого либо вр.и.о. главаря «ДНР» Дениса Пушилина.
Ранее стало известно, что главаря «ДНР» Александра Захарченко уничтожили в результате взрыва в кафе «Сепар» оккупированном Донецке. Также тяжелые травмы получил так называемый глава «минфина ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент») и глава молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, МВД, ДНР
- Дончанин грозился взорвать пятиэтажный дом
- В Донецке нашли десятилетнего шутника-минера
- В пятиэтажке Донецка прогремел взрыв. В квартире был склад боеприпасов (ФОТО)
- В центре Донецка прогремел взрыв. Разрушен морг Железнодорожной больницы (ФОТО)
- Донецк усиленно будут патрулировать еще два дня
- Возбуждено уголовное дело по факту взрыва во дворе гендиректора "Макеевугля"
- В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке09:45
- Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»09:40
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности 09:30
- В соцсети сообщили о трениях между Пасечником и Пушилиным09:00
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ08:28
- "Станет нищей, все придется вернуть", - в Донецке крепко взялись за вдову Захарченко, хотят "отжать" имущество08:15
- «Страх и паника в Донецке»: горожан «до смерти» напугал взрыв в центре города08:00
- Оккупанты ОРЛО готовы передать Украине 44 заключенных07:45
- На 30 суток сажают и отправляют окопы рыть: В соцсетях обсуждают комендантский час в «ДНР»07:30
- «Я знаю, кто убил Захарченко»: Бородай назвал виновных в гибели главаря ОРДО07:00
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- В «МВД ДНР» прокомментировали взрывы в Донецке09:45
- Ситуация на КПВВ: больше всего машин на «Майорске»09:40
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности 09:30
- Ученые рассказали, как искусственное мясо изменит мир09:15
- В соцсети сообщили о трениях между Пасечником и Пушилиным09:00
- Представители «администрации» Крыма заявили о полной остановке «Крымского титана»08:45
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ08:28
- "Станет нищей, все придется вернуть", - в Донецке крепко взялись за вдову Захарченко, хотят "отжать" имущество08:15
- «Страх и паника в Донецке»: горожан «до смерти» напугал взрыв в центре города08:00
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- «Народ-победун» О том, почему Россия будет соревноваться с нами даже в глупости17:32
- Субсидии по-новому: кому нужно бояться проверок и увеличат ли помощь16:08
- Какие знаки зодиака среди мужчин самые "тяжелые"21:04
- Звезда «Игры престолов» рассекретила финал сериала19:38
- Тревожный сигнал: на какое смертельно опасное заболевание указывает храп18:45
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- Люди из окружения Захарченко спешно покидают Донецк
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва
- Россияне провалили прорыв фронта под Желобком: ВСУ перехватили секретные данные России со спутников