Вернут ли переселенцам долги по пенсиям

10.09.2018 15:31

Несколько дней назад в Украине случилась странная, хотя вполне предсказуемая вещь. Сначала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин заявил, что в стране с выплатой пенсий переселенцам все в полном порядке. «Пенсии переселенцам выплачиваются в соответствии с действующим законодательством своевременно и в полном объеме», – сказал он.

А на следующий день премьер Владимир Гройсман, сделав крайне удивленное лицо, пообещал поручить Министерству труда и социальной политики все же разобраться, почему переселенцам так и… не выплачивают долги по пенсиям.

Примечательно, что это заявление было сделано в ответ на вопрос депутата Верховной Рады Сергея Сажко в ходе часа вопросов правительству в этой самой Верховной Раде.

«Многочисленные обращения внутренне перемещенных лиц свидетельствуют о прекращении пенсионных выплат и невыплате задолженности по пенсиям на основании Постановления КМУ №335 от 25 апреля 2018 года. Сейчас не выплачиваются и накапливаются пенсионные долги. Изменениями определяется, что пенсионер получает пенсию только с момента обращения в Пенсионный фонд, а долги, которые остаются на момент обращения, будут выплачены только на основании отдельного порядка, определенного Кабинетом министров. Почему на сегодня такого порядка все еще нет и когда правительство его разработает и утвердит?», – поинтересовался парламентарий.

Долги отдают только трусы?

Как известно, еще 24 апреля нынешнего года правительство приняло свое уже ставшее печально известным постановление №335, которое изменило весь механизм начисления и выплаты пенсий переселенцам.

Наибольший резонанс в этих изменения вызвало нововведение о том, что «суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров Украины». Сам порядок отдельным постановлением должно было принять правительство. Причем, никаких сроков, в которые это должно быть сделано, в принятом документе определено не было.

До этого момента, с получением долгов по пенсиям у ВПЛ не было проблем. Хотя были большие хлопоты. Каждый переселенец, которому государство по тем или иным причинам задолжало пенсию, мог получить ее по определенной процедуре. Он должен был обратиться в свой (по месту регистрации ВПЛ) территориальный орган Пенсионного фонда, который в течение 10 дней решал удовлетворить просьбу или нет. Если просьба удовлетворялась (а, обычно, так оно и было), то долг погашался частями или полностью, в зависимости от величины суммы долга.

Теперь же выплата переселенцам всех задолженностей по пенсиям, по сути, была заблокирована на неопределенный срок. Впрочем, многие эксперты были настроены оптимистично и заявляли, что правительство примет отдельный порядок выплаты долгов по пенсиям ВПЛ достаточно оперативно. Однако, шли месяцы, а судьба отдельного порядка была покрыта непроницаемым мраком…

Если речь о больших деньгах…

В такой ситуации многие переселенцы-пенсионеры и их представители пытались призывать, увещевать, стыдить и даже грозить правительству. Однако, в Кабмине, на все эти поползновения в отношении сэкономленных на пенсиях бюджетных средствах, подобно Будде, отвечали преимущественно «благородным молчанием». Это было логично. Когда в правительстве начинали честно и откровенно говорить или писать на эту тему, получалось, мягко говоря, не очень здорово.

«В 2016 году расходы на пенсионные выплаты по всей Украине составили 249,8 млрд грн… В результате проведенных мероприятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа ВПЛ экономия средств Пенсионного фонда Украины составила 13,5 млрд грн… В декабре 2016 года пенсии выплачивались 548,9 тыс. пенсионеров из числа ВПЛ, что на 407,1 тыс. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. … Уменьшение количества пенсионеров-ВПЛ, которым Украина продолжает платить пенсии, произошло из-за усиления верификационных мер со стороны Пенсионного фонда и СБУ», – говорилось в отчете Пенсионного фонда Украины за 2016 год, подписанном его председателем Андреем Зарудным.

Такой откровенный цинизм вызвал серьезный общественный резонанс. «Идет разговор о 13,5 млрд грн экономии на людях, и, хотя эти суммы должны быть начислены и должны сохраняться за каждым человеком, этого не происходит. Деньги экономятся. Мы понимаем, что в стране война, что достаточно тяжелая ситуация, но пенсии – не должны быть зависимы от ситуации. Пенсионный фонд должен эти начисления делать. Почему он этого не делает, не удалось выяснить даже у Комитета по социальной политике Верховной Рады через депутатские запросы», – прокомментировала документ спустя несколько месяцев после его появления советник по вопросам внутренне перемещенных лиц министерства труда и социальной политики Украины Ирина Лоюк.

Поначалу в правительстве пытались огрызаться. «Вот приезжает ко мне спецдокладчик ООН по вопросу о правах ВПЛ Чалока Беяни и заявляет: «Как вам не стыдно? Асад платит пенсии на неконтролируемых территориях, а вы – нет». Я ему говорю: «Вот когда вы мне расскажете, как Асад платит пенсии на территории, контролируемой ИГИЛ, тогда мы с вами и поговорим». Он обиделся – грубейшие нарушения, мол. Они не едут в Москву и не спрашивают, что здесь творится. А на нас давить совести хватает», – рассказал в прошлом году министр труда и социальной политики Андрей Рева.

«Госбюджет использует средства, которые государство обязано уплатить своим гражданам как пенсии, на что-то другое. И в результате этого, сегодня у государства большая задолженность перед ними», – сообщила менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Молчание и золото

Но в какой-то момент в правительстве вообще перестали комментировать пенсионные выплаты переселенцам по существу вопроса. А если отмолчаться не получалось, то все как один повторяли, словно мантру, варианты одной и той же фразы. Но процессы экономии бюджетных средств за счет пенсионных выплат ВПЛ продолжались полным ходом.

«После принятие правительством постановления №335 чиновникам Пенсионного фонда есть прямой материальный смысл ошибаться чаще и больше. Чем больше ошибок, тем больше пенсионных выплат попадают в разряд замороженных долгов. Можно только догадываться о каких суммах сэкономленных бюджетных средств отчитается министерство социальной политики в скором будущем», – считаетадвокат «Адвокатского бюро Елены Прядко» Елена Алехина.

Однако, вернемся к свежеиспеченному заявлению премьера Владимира Гройсмана. То, что случилось несколько дней назад, не позволяло молчать «как рыба об лед». Ситуацией с пенсионными долгами ВПЛ интересовался депутат Верховной Рады в Верховной Раде во время часа вопросов правительству представителей этой самой Рады. В такой ситуации «благородное молчание» смотрелось бы немного странно и неуместно. Поэтому, глава правительства ответил на заданный вопрос. Причем, ответ был уже стандартным. Это была вариация той самой «мантры».

«Министерству социальной политики будет дано мое поручение качественно рассмотреть ваше обращение и вас проинформировать. Порядок выплаты пенсий предполагает выплату всем гражданам, которые вышли на пенсию без ограничений. Единственное, что мы понимаем, что доставить пенсии на оккупированные территории ни физически, ни практически невозможно. Поэтому, чтобы получить пенсии этим гражданам, нужно из плена выйти на свободную территорию Украины и получить свои пенсии», – заявил в ответ на заданный вопрос Владимир Гройсман.

По сути, таким ответом, глава правительства четко дал понять, что как бы не понимает, о чем, собственно, идет речь. И в каком-то смысле это также ответ на заданный вопрос. На самом деле он означает, что правительство не склонно форсировать принятие особого порядка выплат переселенцам долгов по пенсиям. Более того, оно будет затягивать его принятие столько, сколько сможет…

Процедура идет

Такое развитие событий было вполне прогнозируемым. Потому, что при наличии даже небольшого желания четырех месяцев более чем достаточно, чтобы определиться с механизмом выплат долгов пенсионерам-переселенцам. Ну, если конечно, правительство предполагает погашать эти долги само, а не оставить их в наследство следующему правительству. Тем более, что, как уже было сказано, в постановлении правительства №335 совершенно ничего не сказано о сроках, в которые особый порядок погашения пенсионных долгов ВПЛ должен быть разработан и введен в силу. Поэтому процесс, может тянуться очень долго, иногда сопровождаясь успокоительными заявлениями, похожими на это.

«На текущий момент идет определенная процедура. Идет соответствующее согласование того, каким образом должен быть правильно отлажен этот порядок осуществления выплат недополученной суммы пенсии. Кроме того, сегодня, параллельно с этим, идет наработка изменений в порядок восстановления и осуществления социальных выплат, в том числе и пенсий с учетом последнего решения суда. Думаю, что после завершения определенной работы будет проект-акт. Он будет внесен в соответствии с регламентом на рассмотрение в Кабинет министров», – сообщила в середине августа директор Департамента пенсионного обеспечения Минсоцтруда Валентина Кудин.

Что меняет решение Верховного суда?

Говоря о «последнем решении суда», Валентина Кудин имела в виду образцовое решение Верховного суда Украины от 3 мая 2018 года по делу переселенки-пенсионерки Лидии Мельниковой. Ей прекратили выплату пенсии с 1 апреля 2017 года из-за того, что она попала в так называемые «списки СБУ».

Верховный суд пришел к выводу, что Пенсионный фонд не может законным образом остановить пенсионные выплаты переселенцам на основании любых верификаций, связанных с местом проживания и даже страной проживания ВПЛ. Основанием для остановки выплаты пенсии может быть только закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или другой закон. Но никак не принятое правительством постановление.

4 сентября Большая палата Верховного суда Украины согласилась с такими выводами и подвела под этой судебной тяжбой черту. Впрочем, не только под этой. Так как дело было образцовым, можно говорить о том, что все последующие решения окружных административных судов должны быть аналогичными.

Некоторая пикантность ситуации заключается в том, что Верховный суд в своем решении постановил обязать Пенсионный фонд возобновить выплату пенсии Лидии Мельниковой с… 1 апреля 2017 года. Нетрудно заметить, что такое решение входит в противоречие с тезисом постановления правительства №335 о том, что долги по пенсиям выплачиваются только согласно особому порядку, утвержденному (вернее – не утвержденному) правительством.

«Постановление №335 Кабинета министров идет вразрез с решением Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения. В Постановлении №335 говорится, что задолженность Пенсионного фонда по выплатам должна быть возвращена ВПЛ, но не с момента их прекращения, а максимум за полгода. В Конституции написано, что суд выносит окончательное решение, и оно является обязательным для всех государственных органов, если это касается административных судебных дел. Но сейчас Пенсионный фонд собирается создавать комиссию, которая будет рассматривать решение, вынесенное судом в пользу пенсионера, и решать… платить или не платить, и если платить, то какую сумму», – рассказала координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач.

«В решении Верховного суда очень много разных моментов, которые необходимо учитывать при его исполнении. Для временно перемещенных лиц существует отдельный порядок регистрации, подачи заявлений, получения пенсии, которые нами придерживаются. Верховный суд по отдельным позициям сказал, что прекращение выплаты пенсий по спискам, которые предоставляются правоохранительными органами, необходимо прекратить. Все решения судов, которые у нас есть, мы исполняем в соответствии с законодательством», – в свою очередь парировал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин.

Нельзя не признать, что реально складывающаяся ситуация явно не обещает разблокирования выплат по пенсионным долгам переселенцам в ближайшем обозримом будущем. Увы.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»