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Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ
Вчера, 9 сентября, террористы «ЛДНР» на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил десять раз нарушили перемирие, которое было достигнуто сторонами в Минске.
Как информирует replyua.net, на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook отмечается, что оккупанты обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины в районах сразу девяти населенных пунктов. Но бойцы ООС сумели выстоять в жестоких боях без потерь личного состава.
В частности, в сводке отмечается: «В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По защитника Крымского, кроме того, велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов».
Также стоит отметить, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, ООС
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