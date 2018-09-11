Боевики «ДНР» обстреляли жилой дом в Майорске

11.09.2018 10:19

Боевики «ДНР» и российские оккупанты с временно оккупированных территорий обстреливают жилые дома в населенных пунктах подконтрольных Украине. Так, был обстрелян жилой дом в Майорске.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Наблюдатели уточняли сообщения о свежих повреждениях вследствие огня из легкого вооружения в жилом районе н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка). 7 сентября на ул. Майорской, 15, наблюдатели зафиксировали свежую пробоину в южной стене и разбитое окно, выходящее на юг, на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома.

По оценке СММ, данные повреждения вызваны огнем из вооружения неустановленного типа, который велся с юго-восточного направления. Житель этого дома (мужчина 60–70 лет) показал команде Миссии пулю калибром 12,7 мм, которая, по его словам, стала причиной вышеупомянутого повреждения окна. Трое других жителей дома рассказали, что они слышали стрельбу вечером 6 сентября».